Gallico, successo per l’8ª Sagra della Salsiccia | INFO

StrettoWeb

“A Gallico, zona nord di Reggio Calabria, grande successo per l’8ª Sagra della Salsiccia promossa dall’associazione culturale ricreativa “Amici del Campo”. Circa sei mila le presenze stimate per una festa organizzata nel migliore dei modi e nei minimi dettagli. I visitatori, provenienti da ogni parte della provincia, hanno assistito a spettacoli di elevato spessore musicale che hanno una forte intensità popolare ed un impatto sociale non indifferente. La musica celtica con i glueckners, il folk con gli strumenti tradizionali del grande Peppe Sapone, il conosciutissimo Cecè Barretta e la sua band e l’orchestra all’italiana tributo a Renzo Arbore, hanno fatto vibrare le corde del cuore e dell’anima di ogni persona. Le attrazioni per i bambini, giovani e meno giovani, e gli stand gastronomici hanno completato una festa a dir poco eccezionale”. Così in una nota gli “Amici del Campo”.

“Tutto questo, ogni anno, è possibile grazie al grande impegno di alcuni cittadini che hanno dimostrato un forte attaccamento al territorio ed in particolare: il promotore dell’evento Ciccio Richichi, il Presidente dell’associazione Natale Gatto, il direttore artistico Mimmo Scappatura e l’instancabile Mimmo Richichi. Non è scontato il sacrificio di alcune persone che mettono su una organizzazione complessa per assicurare momenti di buona musica e spensierato divertimento. Grazie a tutti voi per esserci stati e per esservi fidati ancora una volta. Non ci resta che dirvi: ci vediamo il prossimo anno. Noi siamo già a lavoro”, si legge ancora.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.