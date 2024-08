Il pluricampione “G King” torna a Messina per un grande evento dedicato al wrestling

StrettoWeb

Giuseppe Campagna, in arte “G King”, pluricampione messinese, si batterà di nuovo a Messina in uno spettacolo targato Real Italian Wrestling. L’evento “Battle of the Kings” si terrà nella splendida cornice del Giardino Corallo l’8 agosto 2024. Vedremo scontrarsi i migliori wrestler del panorama italiano e internazionale. Oltre al campione RIW “G King”, saranno presenti allo show la star del ring e della TV “King Danza” direttamente da Salerno, il campione Hardcore “El Nazareno”, il RIW Grand Champion “Deimos”, il campione italiano “Italian Tiger”, il cacciatore di titoli Raider, i mascherati Thunderstorm e Fire Angel, e Violenzo, stella del Wrestling Torino.

Durante la serata verranno messe in palio tutte le cinture del roster e si esibiranno molti altri lottatori di punta. Ci saranno vari tipi di match, tra cui hardcore, tag team, battle royal e molto altro per il pubblico presente, che potrà godersi uno spettacolo adatto a tutte le età. I biglietti saranno acquistabili online sulla piattaforma TicketOne al seguente link: https://www.ticketone.it/eventseries/wrestling-battle-of-kings-3664242/ ed in tutti i punti vendita autorizzati.

