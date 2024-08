Futura, Francesco Pedà: “sono entusiasta, non vedo l’ora di iniziare”

StrettoWeb

La Polisportiva Futura ha un nuovo tecnico per le giovanili. Il suo nome è Francesco Pedà, mister che guiderà l’Under 17 regionale e collaborerà con Francesco De Stefano nell’Under 19 calabrese a caccia della conferma del titolo regionale. Francesco Pedà è un volto noto nell’ambiente del Futsal, conosciuto per la sua determinazione e propensione a fare bene. La Polisportiva Futura, con questa nuova nomina, rafforza il suo impegno nel promuovere il talento e la passione per il Futsal, confermandosi una realtà di riferimento nel panorama sportivo calabrese.Ecco le sue impressioni.

Finalmente Futura. Com’è nato questo accordo con i colori giallo-blu?

“Più che finalmente, dire inaspettatamente. Sono rimasto piacevolmente sorpreso dalla telefonata fatta, subito dopo l’annuncio della conclusione della mia esperienza alla Rhegion. La telefonata ed il successivo appuntamento svolto con il vicepresidente Filiberto Mallamaci mi ha convinto sin da subito per contenuti e concretezza”.

Che idea ti sei fatto della società del Presidente Cogliandro?

“La Polisportiva Futura rappresenta l’eccellenza reggina del futsal e potrebbe bastare dire questo. Osservando “da fuori “ la società gialloblu si capisce sin subito la grande organizzazione che esiste. Ho avuto la fortuna, nella passata stagione di allenarmi nella stessa struttura, il Palattinà di Lazzaro, impianto gestito egregiamente dalla Futura stessa. Aggiungo, inoltre, che in questi anni il mister Peppe Fiorenza,oltre ad essere un amico, è stato fonte di ispirazione e soprattutto aiuto per chi come me aveva ‘voglia e fame’ di apprendere il più possibile. Posso dire di aver visto crescere negli anni la Futura con i tanti successi conquistati sul campo meritatamente”.

Che lavoro ti aspetta e ti aspetti da questa nuova avventura?

“Sarò il Mister dell’Under 17:una bella sfida visto e considerato che non ho mai lavorato con ragazzi così giovani .E’ una sfida che voglio vincere e li ringrazio per la considerazione e stima che hanno nei miei confronti. Inoltre sarò al fianco di mister De Stefano nell’ Under 19 e cercherò di dare una mano in qualsiasi modo”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.