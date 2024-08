Futsal: Futura pronta a partire, dalla prima squadra alla Scuola Calcio

StrettoWeb

Ancora qualche giorno e poi si inizia. La Polisportiva Futura è pronta per una nuova ed entusiasmante stagione. Il sodalizio giallo-blu parteciperà, ancora una volta, per il secondo anno consecutivo, al campionato “cadetto” d’Italia, la Serie A2 Elite. Stiamo parlando della seconda serie nazionale assoluta della disciplina, campionato di rilievo dove Capitan Cividini e soci rappresenteranno l’unica realtà calabrese presente.

Lunedì 2 settembre 2024 inizia ufficialmente il nuovo corso, targato Humberto Honorio e Tonino Martino alla guida, personaggi che hanno scritto pagine su pagine di questo sport, con trionfi su trionfi e grandi soddisfazioni personali, oggi, chiamati a dirigere il club senza disdegnare il calcio a cinque giocato. La preparazione verrà condotta da Francesco De Stefano, confermato preparatore fisico e mister in seconda del club. A supporto, ci sarà, come sempre l’esperienza del Direttore Tecnico, Angelo Saccà. Questo il roster della nuova stagione: Paolo Parisi, Tonino Martino ed il giovane Andrea Ramondino in porta. Honorio, come detto, accanto al Capitano Cividini, Pizetta, Scopelliti, Pannuti, Francesco ed Andrea Labate, Gabriele ed Alessandro Squillaci, Falcone, Minnella, le new entry Torino, Melito e Scalavino.

Martedì 3 settembre, alle ore 16,30, sempre al Palattinà, invece, inizierà l’attività della Scuola Calcio dopo le grandissime soddisfazioni degli ultimi anni. Numeri in crescita e voglia di far bene, giorno dopo giorno: ricordiamo che alle ore 16:30 (fino alle ore 18)., sarà tempo di “start” con l’Open Day aperto ai nuovi calcettisti(nati dal 2013 al 2020), lo stesso continuerà anche giorno 5 settembre ai medesimi orari.

