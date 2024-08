Francesco Procopio e Biagio Izzo insieme a Reggio Calabria: “abbiamo letto il copione…”

StrettoWeb

“Io ritorno con una immensa emozione con Biagio Izzo, la coppia del secolo. Ci siamo visti col copione in mano e abbiamo detto: ‘se non ci ricordiamo la parte viene meglio’. E questo inverno ci vedremo di nuovo al Teatro Cilea”. Così parla Francesco Procopio, questa sera in scena con Biagio Izzo a Piazza Castello, a Reggio Calabria.

Al suo fianco l’organizzatore, Peppe Piromalli, che annuncia i prossimi eventi: “domani abbiamo Panariello e Masini. E poi la Mannoia giorno 13. Dopodiché ci dedichiamo al Cilea, che è la nostra vita sacra”.

