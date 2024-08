Fondi Pn Metro Plus, dal Governo ok a 190 milioni di euro per Reggio Calabria

StrettoWeb

Via libera dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al masterplan della nuova programmazione Pn Metro Plus per la Città Metropolitana di Reggio Calabria. Firmato ufficialmente in queste ore il decreto ufficiale che segna il via libera al programma di opere e servizi predisposto dall’Amministrazione comunale di Reggio Calabria, nella sua qualità di Organismo Intermedio come Comune capoluogo di Città Metropolitana. Il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà ha messo in evidenza “la proficua interlocuzione avviata con il Ministro Raffaele Fitto e con l’intera struttura ministeriale”. Il documento prevede una dotazione complessiva di più di 190 milioni di euro, che il Comune di Reggio Calabria ha destinato attraverso un dettagliato programma di spesa, approvato dall’Autorità di Gestione del Pn Metro Plus a seguito di numerose verifiche ed approfondimenti tecnici. Tra le opere più qualificanti il completamento del Museo del Mare di Reggio Calabria, ma anche una serie di progetti relativi al settore welfare, destinati alle famiglie e ai soggetti fragili, all’implementazione dell’occupazione giovanile, alla formazione, all’autoimprenditorialità, alla transizione energetica, oltre al Distretto culturale evoluto che consentirà l’organizzazione di una serie di eventi culturali già durante questo periodo estivo.

“Ci tengo a ringraziare il Ministro Fitto e l’intera struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri per aver risposto prontamente alle sollecitazioni giunte dalla Città di Reggio Calabria – ha affermato il sindaco – la firma del Decreto ci consente di programmare immediatamente una serie di interventi sui quali avevamo già lavorato nella fase istruttoria e che adesso saranno immediatamente esecutivi. Il Pn Metro Plus costituisce per noi una fonte importantissima di finanziamento che segue la positiva esperienza già compiuta con la programmazione del Pon Metro 14-20, per la quale Reggio ha dimostrato la sua capacità di spesa e di efficacia nella programmazione dei fondi europei”.

“Nei prossimi giorni dettaglieremo le opere in programma, in modo da condividere con l’intera comunità reggina gli obiettivi che abbiamo fissato per i prossimi mesi e per gli anni a venire. Intanto ci godiamo questo bel risultato, frutto del lavoro di squadra portato avanti dagli uffici, con la supervisione dell’Assessore alla programmazione Carmelo Romeo, che ringrazio per l’impegno e l’abnegazione con i quali ha seguito questa partita fino alla definitiva approvazione”.

Dello stesso tenore il commento dell’Assessore alla Programmazione Ue Carmelo Romeo. “Abbiamo lavorato in questi mesi per arrivare pronti alla firma definitiva del programma – ha affermato – e grazie al lavoro dei nostri uffici e alla disponibilità della struttura ministeriale certifichiamo oggi l’importantissimo risultato di quest’attività. Siamo felici di poter annunciare l’apertura di una nuova fase per la nostra città, quella della messa a terra di tante opere, progetti, servizi, che abbiamo ritenuto prioritari e che l’Agenzia per la Coesione ha premiato decretando ufficialmente il finanziamento del programma”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.