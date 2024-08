Filadelfia, premiata l’associazione “Gente di Mare in onore di San Francesco di Paola”

StrettoWeb

Un premio dedicato alle eccellenze del territorio vibonese che hanno contribuito alla crescita economica e sociale. Il progetto è promosso dal sito web “www.francavillangitola.com. il paese del drago” che si occupa di informazione e ricerca, contribuendo a raccontare storie ed eventi del paese, raggiungendo utenti anche lontanissimi. Un lavoro portato avanti da Pino Pungitore e Vincenzo Davoli. Il sodalizio continua ad essere molto attivo sul comprensorio e punta alla promozione di ulteriori iniziative. In occasione della festa di San Francesco di Paola a Filadelfia , nell’ occasione è stato premiata l’associazione “Gente di Mare in onore di San Francesco di Paola ” di Contrada Olivara di Francavilla Angitola presieduta da Gianfranco Schiavone , per aver contribuito allo sviluppo socio culturale del territorio vibonese con le sue attività organizzando da ben 31 anni la Festa della Gente di Mare. Il premio, consistente in una statuetta in miniatura di “ San Francesco Di Paola ”.

Riconoscimento che è stato realizzato dallo scultore Giuseppe Piserà, metalmeccanico francavillese, emigrato nella città di Gloucester in Inghilterra da oltre 40 anni. Da molti anni, Piserà coltiva l’hobby di costruire oggetti in alluminio e in legno compensato, modanato in varie forme. L’artista crea pezzi unici o edizioni d’arte in serie limitata, interamente costruiti e decorati a mano, puntando sul valore del progetto associato alla lavorazione artigianale.

