Fi: 6-7-8 settembre festa giovani a Bellaria, ‘dedicata a Berlusconi’

Roma, 6 ago. (Adnkronos) – Forza Italia presenta la Festa nazionale del suo movimento giovanile che, quest’anno, si svolgerà a Bellaria Igea Marina il 6, 7 e 8 settembre: “Sognare in grande” il claim scelto per la kermesse. “La festa nazionale dei giovani di Forza Italia segnerà la ripresa dell’attività politica di Fi e servirà ad accendere i riflettori sulle grandi questioni”, ha detto in conferenza stampa il segretario azzurro Antonio Tajani.

Durante l’estate “non ci siamo fermati e non ci fermeremo, stiamo organizzando visite in tutte le carceri. Continua la campagna tesseramento. Ci sarà la riunione del Ppe a Napoli, la giornata egli enti locali a Perugia e dell’economia a Milano. Poi la tre giorni del partito, a Palermo”, ha sottolineato il vicepremier e ministro degli Esteri elencando i prossimi appuntamenti del movimento. “Forza Italia – gli ha fatto eco il capogruppo al Senato Maurizio Gasparri – è sempre stata attenta alla crescita delle nuove generazioni. Le idee di Berlusconi restano attualissime, basti pensare alla politica estera. Come l’anno scorso, anche quest’anno partire dai giovani non è una novità ma una costante di un movimento che deve per forza guardare al futuro”.

A prendere la parola anche Stefano Benigni, vicesegretario nazionale di Forza Italia e segretario nazionale del movimento giovanile azzurro: “Quest’anno – ha affermato – abbiamo deciso di organizzare la festa nazionale di Forza Italia giovani in una regione molto importante, l’Emilia Romagna, dove si voterà nel prossimo autunno, per ribadire che Forza Italia c’è, è parte integrante della coalizione di centrodestra e metteremo in campo tutti gli sforzi possibili per vincere”.

“Anche quest’anno – ha proseguito – la festa sarà dedicata al presidente Berlusconi” e vedrà la partecipazione di diversi parlamentari e della squadra di governo di Fi con i ministri e i sottosegretari. La festa dei giovani azzurri sarà l’occazione per discutere di tanti argomenti, “dall’ambiente alle questioni europee ed internazionali, con un focus sulle elezioni americane, all’università e all’occupazione giovanile, e ci saranno tavoli legati ai temi del territorio. Sarà anche una scuola di formazione politica: vogliamo formare i nostri giovani che saranno la classe dirigente del futuro”, ha spiegato ancora Benigni.

Il segretario Tajani ha inoltre posto l’accento sulla crescita del consenso di Fi tra i giovani: “Studi demoscopici dimostrano un ringiovanimento dell’elettorato di Forza Italia. Sono aumentati gli elettori tra i 18 e i 50 anni. E’ la dimostrazione che la gente guarda a noi come a una prospettiva per il futuro”. L’obiettivo del 20% alle prossime politiche, assicura Tajani, “rimane”.

