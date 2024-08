Festival Taormina Arte, al Teatro Antico Dee Dee Bridgewater e il suo inno al valore delle donne

StrettoWeb

Sarà un’autentica leggenda vivente, Dee Dee Bridgewater, ad inaugurare il 19 agosto al Teatro Antico il prestigioso Festival Taormina Arte 2024. La regina del jazz aprirà la parata di stelle che animeranno fino al 29 agosto una proposta di turismo culturale all’insegna dell’eccellenza, ricca e variegata, multidisciplinare e multigenere. Dalla musica classica al rock, dal jazz al pop, con incursioni nella danza e nel teatro. La manifestazione è organizzata dalla Fondazione Taormina Arte Sicilia guidata dal commissario straordinario Sergio Bonomo e con la direzione artistica di Gianna Fratta, rinomata direttrice d’orchestra e operatrice culturale. Il festival vanta il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Siciliana-Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo e il patrocinio del Comune di Taormina e del Parco Archeologico Naxos-Taormina. Dei dieci appuntamenti in programma, quattro si svolgeranno al Teatro Antico, con inizio alle ore 21:30 e sei alla Villa Comunale, con inizio alle ore 21:00.

Nel segno delle donne è la proposta del Dee Dee Bridgewater Quartet in “We exist!”, “Noi esistiamo!”, due sole parole per un motto assertivo, che serve a ricordare l’impatto dell’attivismo e dell’arte attraverso la lente inimitabile e potente delle donne. Quello lanciato dall’ensemble capitanato dalla celeberrima leader è un grido di battaglia e una riflessione su un viaggio in atto e sempre in fieri. Rielaborando canzoni evocative di protesta come “Mississippi Goddam”, “Trying Times”, “The Danger Zone” e altre, questo quartetto tutto femminile collega il passato e il presente, tracciando la strada fatta e riflettendo su quella ancora da fare. L’incomparabile voce di Dee Dee Bridgewater e il suo carisma tengono saldo il timone di questo progetto, insieme al talento della direttrice musicale e pianista Carmen Staaf (Thelonious Monk Institute Fellow e DownBeat Critics Poll Rising Star). Elevare le giovani artiste è un imperativo per Bridgewater: il quartetto vede la presenza in Europa di Rosa Brunello ed Evita Polidoro.

Vocalist, attrice, educatrice, produttrice, attivista, Dee Dee è infatti da oltre 40 anni una delle voci più importanti del jazz mondiale e un’artista dalle molteplici sfaccettature. Ha vinto tre Grammy Awards mettendo voce e anima nei due dischi legati a Ella Fitzgerald e Billie Holiday, tra le cantanti che hanno avuto maggiore influenza sulla sua arte. Della Holiday ha vestito anche i panni in teatro, nel 1986, nel musical “Lady Day”, interpretazione che le è valsa la nomination per il Laurence Olivier Awards (dopo aver già vinto nel 1975 un Tony Award per il ruolo di Glinda in “The Wiz”).

Pioniera infaticabile e coraggiosa ma con solide radici nella tradizione, si è esibita con alcuni dei più grandi musicisti jazz di sempre, tra cui Max Roach, Sonny Rollins, Dexter Gordon, Dizzy Gillespie, e nella sua carriera ha inciso venti album acclamatissimi. Donna fiera e determinata, è da trent’anni a capo della sua etichetta discografica, la DDB Records con la quale produce i propri album e scopre nuovi talenti. In qualità di ambasciatrice FAO delle Nazioni Unite, sostiene e promuove gli sforzi globali nella lotta contro la fame nel mondo. È co-fondatrice e co-direttrice artistica del Woodshed Network, che offre supporto professionale alle donne nel jazz, valorizzando il loro significativo contributo a questa forma d’arte. Una visione nobile e aperta, come conferma la progettualità di “We exist!”.

Dopo The Dee Dee Bridgewater Quartet, la cavea millenaria ospiterà altri tre concerti: “Seasons” con I Filarmonici Italiani diretti dalla stessa Gianna Fratta, i violinisti Federico Guglielmo, Dino De Palma, Alessandro Quarta e la danza acrobatica dei Kataklò (21 agosto); “Vecchi tasti. Camera a Sud” con Vinicio Capossela, nel trentennale del disco (23 agosto); “Ci vorrebbero mille canzoni” con Amii Stewart e l’Orchestra della Magna Grecia diretta da Piero Romano (29 agosto). Anche la Villa Comunale accoglierà artisti di primo piano e programmi interessanti: l’ironia del duo comico Moschella e Mulè (20 agosto); un’originale esecuzione di un capolavoro come “Le quattro stagioni” di Vivaldi, ancora con I Solisti Filarmonici Italiani e il violino solista di Federico Guglielmo e la proiezione sincronizzata delle immagini della Sicilia nel susseguirsi del ciclo naturale delle stagioni (22 agosto); il talento funambolico e “Unlimited” del pianista Michele Di Toro (25 agosto); l’omaggio a Carosone concepito da Enzo De Caro e dal Quartetto Ànema (26 agosto); la jazzista Jany McPherson e il suo Trio in “A long way” (27 agosto); infine le “Passioni ribelli” di otto iconiche scrittrici sudamericane, rievocate da Ornella Muti e dall’Americas Trio (28 agosto). Il cartellone completo è disponibile sul sito festivaltaorminarte.it.

Info biglietteria

Acquisto biglietti

Vendita on-line attraverso i circuiti Ticketone (www.ticketone.it) e BoxOffice Sicilia (www.ctbox.it – www.boxol.), oppure presso tutti i punti vendita Ticketone e BoxOffice Sicilia e presso la biglietteria della Fondazione Taormina Arte Sicilia in Corso Umberto 19 a Taormina, dal lunedì al sabato, dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 17 alle ore 20.00.

Info biglietti: ticket@taoarte.it / Info Festival Taormina Arte: info@taormina-arte.com – Tel. 3917462146.

Nei giorni degli eventi al Teatro Antico, botteghino aperto dalle ore 17.30 alle ore 21.30 al Palazzo dei Congressi – – Piazza Vittorio Emanuele.

Nei giorni degli eventi alla Villa Comunale, botteghino aperto dalle ore 19.30 alle ore 21.00 alla Villa Comunale.

Prezzo biglietti

Teatro Antico

Platea: € 40; tribunetta numerata: € 30; gradinata non numerata: € 20 (ridotto under 26 e over 65 gradinata: € 15).

Ridotto Trenitalia e alberghi convenzionati: sconto del 10% sul prezzo intero in ogni settore.

Ridotti under 26 e over 65 acquistabili solo presso i punti vendita, biglietteria della Fondazione e botteghino, esibendo un documento di identità.

Biglietti ridotti Trenitalia solo presso i punti vendita, biglietteria della Fondazione e botteghino, esibendo il titolo di viaggio.

Ridotti alberghi convenzionati solo presso i punti vendita, biglietteria della Fondazione e botteghino, esibendo il voucher rilasciato dalla struttura.

Villa Comunale

Posto unico € 10 / Non sono previsti biglietti ridotti o scontistiche.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.