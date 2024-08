Ferragosto, gli auguri di Filippo Mancuso: “Calabria tra le migliori destinazioni turistiche”

StrettoWeb

“In occasione del Ferragosto, desidero rivolgere un caloroso augurio a tutti i calabresi e a chi ha scelto di trascorrere le vacanze nella nostra splendida regione. La Calabria, con il suo ricco patrimonio naturale e culturale, ha molto da offrire e il turismo rappresenta un’opportunità preziosa per lo sviluppo del nostro territorio”. Così in una nota il Presidente del Consiglio Regionale calabrese Filippo Mancuso.

“Il nostro impegno è quello di garantire a chi ci visita accoglienza, servizi di qualità e un’esperienza indimenticabile. Il turismo non è solo una fonte di ricchezza economica, ma anche un’occasione di crescita culturale e di internazionalizzazione delle nostre eccellenze. Siamo sulla strada giusta per valorizzare al meglio le nostre risorse, ma è essenziale la collaborazione di tutti per vincere le sfide che ancora ci attendono. La Calabria è già riconosciuta come una delle migliori destinazioni turistiche e, con il contributo di ciascuno, possiamo rafforzare questa reputazione a livello internazionale. Auguro a tutti un sereno Ferragosto, con la speranza che possiate godere delle meraviglie della nostra terra e contribuire a proteggerle e valorizzarle”.

