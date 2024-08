Etna in scena: grande successo a Zafferana per la rassegna estiva, in attesa di NOA

StrettoWeb

Un vero e proprio successo di pubblico per gli spettacoli, anche di questo week end, di Etna in Scena, la rassegna estiva promossa dall’amministrazione comunale di Zafferana Etnea che, anche quest’anno, continua ad emozionare il pubblico, proveniente da tutta la Sicilia e non solo, con spettacoli sold out.

Le performance continuano ad incantare il pubblico, regalando serate indimenticabili sotto il cielo dell’Etna: “una rassegna che promette emozioni e grande musica”.

Ad Etna in Scena, dopo il Gran Galà di danza “Stars of Today Meet the Stars of Tomorrow” e la grande comicità di Nuccio & Kevin Show, serate decisamente indimenticabili all’Anfiteatro Comunale di Zafferana Etnea, all’insegna, della musica, danza e comicità, con Cristiano Di Stefano, Carmelo Caccamo, Daniele Platania, Anna di Maio e Kikko Di Stefano, tutto pronto per lo spettacolo di Uccio De Santis, in programma, sabato 3 agosto.

Uccio De Santis, accompagnato da Umberto Sardella ed Antonella Genga, con lo spettacolo “Non so che fare prima”, aprirà un week end straordinario con il suo viaggio nei ricordi, dipinto tra tanti gustosi quadretti familiari.

Il teatro popolare e le sue mille sfumature sarà protagonista domenica 4 agosto con la commedia, in 3 atti, di Nino Mignemi, “Mprestimi a… to’ mucchieri”, La collina di Aci, con la regia di Saro Cristaudo.

Attesissima la kermesse internazionale di Noa, prevista per lunedì 5 Agosto, con la performance “The Voice of Peace”, una vera anteprima, quella di Zafferana, dell’artista israeliana che, con le sue canzoni, parla di una “pace possibile”.

Oltre 50 appuntamenti, per due mesi di spettacoli, da luglio fino a settembre.

È possibile acquistare i biglietti presso i circuiti Ticket One, Box Office, Ciao Ticket, tabaccheria Bella in via Roma a Zafferana.

