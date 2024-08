Escursionista tedesco colto da malore ai laghetti di Cavagrande, sul posto la Guardia di Finanza

StrettoWeb

Nel primo pomeriggio di ieri, giungeva presso stazione del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Nicolosi una richiesta di soccorso da parte della Sala Operativa del 118 nei confronti di un escursionista di nazionalità italo/tedesca colto da un malore lungo la risalita dai laghetti di Cavagrande nel comune di Avola (SR), lungo il sentiero denominato “Scala Cruci”. Ricevuta la richiesta di attivazione, una pattuglia impegnata in attività addestrativa, si dirigeva verso il luogo dell’evento ove erano già presenti i sanitari del 118 che, valutate le condizioni del paziente, richiedevano un recupero urgente al fine di non aggravare il suo stato clinico. Il medico inoltre autorizzava un eventuale trasporto dell’infortunato in elicottero.

I fatti

I finanzieri intervenuti contattavano la Sezione Aerea di Manovra di Catania dove erano già presenti due militari S.A.G.F. in turno di reperibilità. Dopo un breve briefing congiunto per pianificare l’intervento, tra il personale specializzato S.A.G.F. e l’equipaggio di volo, e dopo aver configurato l’elicottero per la missione richiesta, il team di soccorso decollava velocemente. Nel frattempo la pattuglia via terra raggiungeva l’ingresso del sentiero “Scala Cruci” e alla luce di un forte temporale e il peggiorare delle condizioni meteo si dirigeva preventivamente a valle con al seguito la barella portantina Titan Basket dove raggiungeva il malcapitato e i sanitari del 118 al fine di dare assistenza e supporto ai sanitari stessi nel caso in cui il trasporto non fosse stato possibile per via aerea.

L’equipaggio di volo raggiunta la verticale del target calava, a mezzo verricello di soccorso, il Tecnico di Elisoccorso S.A.G.F. nel punto del malcapitato e lo predisponeva, con l’ausilio del personale a terra, al recupero con triangolo da evacuazione. L’elicottero, stazionando in hovering, recuperava l’infortunato e il Tecnico di Elisoccorso S.A.G.F. Il soggetto veniva poi sbarcato fuori campo e affidato al personale sanitario del 118 che ne disponeva il ricovero presso la struttura ospedaliera di Avola (SR). La Guardia di Finanza è sempre in prima linea, vicino a che ha bisogno, per fornire il proprio aiuto nelle operazioni di soccorso e nelle situazioni critiche nelle quali è chiamata a intervenire.

