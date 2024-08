Eruzione Etna, l’annuncio del Sindaco: “cambia il metodo di raccolta della cenere”

StrettoWeb

“A seguito di un fitto giro di interlocuzioni con l’assessore Pesce, il DEC Fiscella e i responsabili delle ditte, si è convenuto di stabilire un diverso metodo di raccolta della cenere. Invitiamo comunque i cittadini che possono, a depositare la terra nelle isole ecologiche. Per chi è impossibilitato, stiamo prevedendo la raccolta nei tre lotti per i prossimi quattro mercoledì, nel giorno di prelievo della carta”.

“Chiediamo solo di depositarla non prima del martedì, in sacchetti non troppo pieni (per contenere il peso), ovviamente separata da carta e cartone. Estendendo il servizio per un mese, diamo la possibilità a chi oggi è fuori città per vacanza, di provvedere tempestivamente”. Così in una nota il Sindaco di Catania, Enrico Trantino, in merito alla raccolta della cenere dopo l’eruzione dell’Etna, che ha portato anche alla chiusura dell’Aeroporto di Catania.

