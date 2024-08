Enorme incendio in Sila nella notte | FOTO

StrettoWeb

Notte di fiamme a San Giovanni in Fiore. Dopo lo spaventoso incendio scoppiato a ridosso del centro abitato nella parte a sud dell’abbazia, dove pare che sia stato un fulmine caduto nel primo pomeriggio a innescare in due punti il fuoco è stata una notte infernale nei boschi di Manca di scavo in agro di San Giovanni in Fiore a confine con Castelsilano.

Da giorni questa montagna è in fiamme. Nella giornata di ferragosto un Canadair e un Eriksson s64F per tutto il pomeriggio hanno scaricato migliaia di litri di acqua. Stanotte di nuovo il fuoco. Il caldo è la forte siccità colpiscono anche i monti della Sila con il risultato che gli incendi si propagano con una grandissima facilità e pericolosità. Nella notte sul posto sono giunti i vigili del fuoco mentre squadre di Calabria verde hanno vigilato sull’incendio a ridosso dell’abitato affinché non ripartisse.

