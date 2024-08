Elezioni Camera di Commercio, il Tar di Catania accoglie ricorso della Cisl Messina

StrettoWeb

“I numeri sono chiodi appuntiti e le sentenze dei giudici i martelli che li fissano, sotto l’alveo della legalità e della trasparenza”. È il commento del segretario generale della Cisl Messina, Antonino Alibrandi, dopo la sentenza della terza sezione del Tribunale Amministrativo di Catania che ha accolto la tesi del sindacato, difeso dall’avvocato Santi Delia, sulle procedure che hanno portato all’assegnazione del seggio della Camera di Commercio destinato alle organizzazioni sindacali.

Il Tar di Catania ha riconosciuto dapprima il diritto della Cisl Messina all’accesso agli atti e alla documentazione sui dati ed i calcoli di rappresentatività della CISL e della CGIL-UIL in merito alle elezioni del Consiglio della Camera di Commercio di Messina.

“Abbiamo chiesto trasparenza, quella cui siamo abituati – sottolinea Alibrandi – volevamo verificare se l’iter fosse avvenuto secondo il regolamento. La sentenza del Tar che ha chiarito che quel seggio adesso spetta alla Cisl che ha operato con chiarezza sin dall’inizio nel rispetto dei regolamenti per l’elezione nel Consiglio Camerale. Abbiamo subito attacchi gratuiti e considerato anche il tenore della sentenza anche fuori luogo. Abbiamo sempre confidato nella giustizia e per questo abbiamo avviato l’iter di accesso agli atti per verificare. Un semplice accesso agli atti è diventato, poi, un percorso giudiziario di oltre un anno che ha prodotto il risultato di ristabilire il principio della rappresentatività per un organismo che riteniamo importante per il territorio”.

“Auspichiamo, adesso – aggiunge Alibrandi – che ci sia la presa d’atto da parte di chi di competenza e che venga riconosciuto alla Cisl Messina il diritto a sedere all’interno di quell’organismo. Un diritto sancito dalla rappresentatività che i lavoratori riconoscono alla Cisl”.

