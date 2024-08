Dl infrastrutture: Fina (Pd), ‘occasione persa, Paese piegato da siccità e caos trasporti’

StrettoWeb

Roma, 5 ago. (Adnkronos) – ?Nel corso di un?estate così gravemente caratterizzata da problemi importanti nel settore dei trasporti e da un fenomeno della siccità tanto drammatico, la scelta del governo di intervenire con un provvedimento necessario e urgente sarebbe persino potuta essere, per una volta, una buona notizia. Ma purtroppo basta leggere il testo del decreto in conversione per capire come, delle questioni necessarie e urgenti, non vi sia alcuna traccia, per favorire tutt?altre materie e urgenze in particolare le urgenze volute dalla Lega, in una dialettica interna con Fratelli d?Italia e Forza Italia sempre più incontenibile”. Così in una nota il senatore del Pd, Michele Fina.

“Meglio avrebbe fatto il Governo a denominare questo decreto ‘Dl Ponte’: in effetti siamo di fronte ad un insieme di procedure in deroga per accelerare l?iter tecnico-amministrativo dell?opera, sacrificando i principi di trasparenza e buona amministrazione sull?altare della propaganda di governo. Abbiamo rimarcato nel dibattito in Aula e nelle commissioni tutta la nostra contrarietà a questa opera costosa e dannosa. Scelta politica e soluzioni normative del tutto fuori dalla logica proprio mentre le regioni toccate da questa faraonica opera soffrono gravemente per una siccità che sta mettendo in ginocchio le reti idriche, l?agricoltura, i trasporti e l?economia: questi si, settori che avrebbero bisogno delle risorse pubbliche bruciate per il ponte al fine di vedere mitigati i disagi che i cittadini del mezzogiorno, e non solo, soffrono da decenni”.

“Siamo di fronte, dunque, alla conversione dell?ennesimo decreto che sui temi infrastrutturali non si cura delle autentiche criticità del Paese, non guarda alla programmazione e non interviene sulle emergenze; altrettanto sui temi ambientali e sulla prevenzione dei cambiamenti climatici non mette in campo misure e risorse, ma si limita a guardare al passato. Su ponte sullo stretto, sport e norme ordinamentali nella migliore delle ipotesi alimenta confusione, nella peggiore genera forzature?, conclude.

