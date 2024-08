Dl carceri: Ruffino (Az), ‘bene odg per nuove assunzioni personale’

StrettoWeb

Roma, 7 ago. (Adnkronos) – ?L?emergenza nelle carceri italiane è legata anche alla carenza di personale: riguarda sia gli agenti di polizia penitenziaria, sia gli educatori e il personale addetto alla sorveglianza. Attualmente, il numero di personale penitenziario previsto è nettamente insufficiente rispetto al numero di detenuti. Questo comporta turni di lavoro massacranti da parte degli agenti di polizia penitenziaria, con conseguenze negative per la loro salute e per garantire la sicurezza. Lo abbiamo visto in queste settimane con i diversi disordini avvenuti negli istituti penitenziari, tra cui quelle all?interno del carcere minorile Ferrante Aporti di Torino e nel carcere Lorusso e Cotugno del capoluogo piemontese, con disordini, risse e devastazioni”. Così la deputata di Azione, Daniela Ruffino, in merito all?ordine del giorno presentato e approvato al dl Carceri.

“È stato accolto un mio ordine del giorno al Dl Carceri che impegna il governo a valutare ulteriori piani di assunzione straordinaria rispetto a quelli previsti dal decreto, con l?obiettivo di aumentare proprio il numero di agenti di polizia penitenziaria, di educatori e del personale addetto alla sorveglianza: in questo modo si potrà raggiungere un rapporto detenuti-agente conforme agli standard internazionali, garantendo la sicurezza all’interno delle carceri, migliorando le condizioni lavorative degli agenti e creando le condizioni per migliorare l’offerta di attività di rieducazione e reinserimento sociale dei detenuti. Sono risposte che l?intero mondo penitenziario si aspetta. Il governo deve intervenire?, conclude.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.