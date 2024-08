Dl carceri: Bordonali, ‘ok a odg Lega per ampliare penitenziario Verziano’

StrettoWeb

Roma, 7 ago. (Adnkronos) – ?Il carcere di Canton Mombello a Brescia è vecchio, oltre 110 anni, e sovraffollato. Ufficialmente dovrebbe contenere 200 detenuti, ma ne ospita quasi 400. In queste condizioni non può tutelare i diritti né di chi deve scontare una pena né di chi vi lavora. Anche il Presidente della Repubblica ne ha recentemente parlato durante la Cerimonia del Ventaglio. Finalmente, grazie allo stanziamento da parte del Ministro Salvini di 38,8 milioni di euro per un nuovo padiglione nel carcere di Verziano, si intravvede una soluzione all?annoso problema, al netto del cieco immobilismo dell?amministrazione comunale e dei precedenti governi di sinistra”. Così la deputata della Lega Simona Bordonali, firmataria dell?odg.

“Ora serve uno sforzo per il reperimento degli spazi. Con l?approvazione di un odg della Lega al Dl Carceri, infatti, si impegna il Governo ad interloquire con sollecitudine con il comune di Brescia per poter entrare nella disponibilità delle necessarie aree adiacenti al carcere. Un nuovo progetto consentirà il reperimento di spazi e posti nel carcere di Verziano, con il conseguente ridimensionamento di Canton Mombello. La Lega, come sempre, agisce in modo mirato e con buon senso, nell?interesse sia dei carcerati che degli agenti di polizia penitenziaria, il cui lavoro, in questa situazione, diventa ogni giorno più difficile. Dopo anni di governi e di amministrazioni indifferenti ed immobili si inizia ad intravvedere una soluzione, la Lega parla con i fatti e le azioni concrete?, conclude.

