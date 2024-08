Derby Pro Pellaro-Bocale: grafica speciale per “una storia infinita”

StrettoWeb

“Ci sono storie che meritano di essere raccontate; ci sono ideali che non moriranno mai come quello legato ad una passione, a dei semplici colori. Ci sono volti che hanno raccontato gloriose pagine di sport e poi ci sono realtà che nonostante le difficoltà quotidiane, continuano a portare avanti la speranza. Il sogno di ogni bambino è quello di poter indossare i colori della propria città, del proprio quartiere. Non svegliateli”.

Allo stadio “L. Bovetto” di Croce Valanidi andrà in scena il derby dei derby tra Pro Pellaro e Bocale. Un mix di pagine che si sono susseguite nel corso degli anni, mostrando scenari incredibili di quello che è lo sport, di quello che è il calcio. E’ dai ricordi più lontani a quelli più recenti che il Bocale Calcio Admo ha tratto ispirazione per progettare la grafica di presentazione della partita, definendola “Storia infinita”.

Dal volto di Nino Cogliandro, doppio ex ed attuale dirigente del Bocale, a Cosimo Saviano, tecnico biancorosso, passando per Max Barnofsky, il capitano attuale. I volti indimenticabili del presidentissimo Nino Sergi insieme a quelli di Cillo Mallamaci e di Giovanni D’Agostino, calciatore del presente.

“Ho chiesto ai ragazzi della comunicazione di ideare qualcosa di particolare per l’occasione – sono le parole del Patron Cogliandro – il derby è sempre il derby. Mi è stata mostrata la grafica finale e sono rimasto molto contento nel vedere tutti i volti che hanno raccontato la storia di Pro Pellaro-Bocale. Vedere anche mio fratello Nino tra i calciatori presenti è stato molto bello. Domenica ci affronteremo ancora una volta dopo le lunghe assenze degli ultimi anni ed il mio augurio più grande é quello che a vincere sia lo sport. Sono sicuro che entrambe le tifoserie risponderanno presente e daranno il giusto lustro al match. La categoria in questi casi conta poco, sia Pro Pellaro che Bocale non vogliono sicuramente sfigurare e ci regaleranno gran belle emozioni come lo scorso anno”.

Il derby tra Pro Pellaro e Bocale sarà valido per il primo turno della Coppa Italia e andrà in scena domenica 1 settembre allo stadio “L. Bovetto” di Croce Valanidi alle ore 16.00.

