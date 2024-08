Democrazia partecipata a Messina, entro fine agosto la presentazione delle proposte

StrettoWeb

È in scadenza il 31 Agosto 2024 il bando per la #democraziapartecipata 2024 del comune di Messina. Questo bando permette ai cittadini messinesi, sia in forma singola che associata, di proporre (entro il 31 Agosto), votare ( tra il 15 e il 30 ottobre) e finanziare dei progetti che migliorano e rendono più vivibili le 6 municipalità del nostro comune. La somma a disposizione per il 2024 è di 110.705,02 euro, che verrà speso per il progetto vincitore e le eventuali economie distribuite ai progetti che seguono. Le idee possono essere proposte sulle seguenti tematiche : Ambiente e Territorio – ,Sviluppo economico e turismo, Aree verdi, Politiche giovanili, Attività sociali, scolastiche ed educative, Attività culturali, sportive e ricreative

Modalità di presentazione

Le proposte dovranno essere presentate per via telematica sul sito del comune di Messina (link nei commenti) con autenticazione attraverso lo SPID o inviando il modello alla PEC protocollo@pec.comune.messina.it, oppure compilando e presentando il modello cartaceo presso l’Ufficio elettorale del Comune di Messina o negli uffici di una delle 6 municipalità.

Requisiti presentazione

Tutti i cittadini che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età residenti nel Comune di Messina, le Associazioni, le Ditte, i Comitati, gli Enti pubblici e privati ed in generale gli organismi di rappresentazione collettiva che abbiano sede legale ed operativa nel territorio comunale (ad esclusione di politici, dirigenti partito, dipendenti pubblici etc).

Fasi

Entro il 31 Agosto invio proposte, entro il 30 Settembre verifica fattibilità progetti UU.CC., entro il 15 Ottobre approvazione documento democrazia partecipata Entro il 31 Ottobre votazione ed approvazione progetto/i vincitore/i.

Progetti realizzati o in fase realizzativa

Piazzetta tematica Bordonaro, Parco Giochi a Castanea, interventi di miglioramento della parte alta del Viale Giostra (muro della gentilezza, mosaico con segnaletica, scultura nella rotonda di Ritiro etc). Rifacimento del campetto di calcio a Cumia Superiore, messa in sicurezza della scalinata e del piazzale della Chiesa di Santa Maria di Mili. Villetta “Giuseppe Sanò” di via Scuole di Torre Faro, riqualificazione della Piazza Stella Maris di Minissale.

