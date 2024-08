Ddl sicurezza: Braga (Pd), ‘forzature e intimidazioni in Commissione’

StrettoWeb

Roma, 1 ago. (Adnkronos) – “Ancora una volta la maggioranza restringe i tempi del confronto democratico e limita i diritti delle opposizioni. Chiediamo un intervento della Presidenza della Camera per il rispetto del dibattito parlamentare e della discussione democratica”. Così Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera, intervenuta in Aula ad apertura della seduta.

“Questa notte in una riunione fiume delle commissioni Affari Costituzionali e Giustizia su un provvedimento che non ha scadenza e che non è contingentato, qual è il ddl sicurezza, ci sono stati molte forzature, minacce e intimidazioni nei confronti dei deputati delle opposizioni. Ancor più gravi di fronte alla mancanza di ostruzionismo e ad un atteggiamento assolutamente corretto dimostrato dalla presentazione di emendamenti sul merito. Un comportamento inaccettabile da parte della maggioranza per il quale chiediamo la convocazione al più presto della conferenza dei capigruppo”.

