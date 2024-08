Ddl sicurezza: Boschi (Iv), ‘superata soglia della decenza’

StrettoWeb

Roma, 1 ago. (Adnkronos) – “Sul ddl sicurezza la maggioranza e il governo hanno superato la soglia della decenza. Quello che è avvenuto stanotte nelle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Giustizia è una forzatura inaccettabile?. Così la deputata di Italia Viva Maria Elena Boschi intervenendo in Aula dopo la seduta fiume della Commissione che ha contingentato i tempi a un solo intervento di un minuto a Gruppo e di 30 secondi a titolo personale

?Il ddl sicurezza non ha urgenza, non si capisce dunque il motivo per lavorare ininterrottamente per un testo che non è in scadenza e a fronte di un atteggiamento delle opposizioni collaborativo ? sottolinea – nonostante sia un provvedimento che non condividiamo e che consideriamo pericoloso. Stanotte è andata in scena non solo una forzatura incomprensibile, ma addirittura minaccioso e con atteggiamenti non rispettosi delle prerogative dei parlamentari?, conclude.

