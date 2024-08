Daily Crown: l’esperto, ‘Harry si annoia e la colpa è un po’ anche di Meghan’

StrettoWeb

Washington, 9 ago. (Adnkronos) – Negli Stati Uniti il principe Harry non sa proprio come riempire le sue giornate e, specialmente adesso che è estate e il lavoro di Meghan diminuisce, la noia sta creando “enormi tensioni” fra i Sussex. Lo sostiene lo scrittore Tom Quinn, esperto della famiglia reale, secondo cui da quando la coppia ha detto addio agli impegni della monarchia nel 2020 per una nuova vita negli Stati Uniti, ci sono molte cose che mancano a Harry. Senza i suoi cari e amici d’oltreoceano, il trentanovenne avrebbe una vita piuttosto vuota.

L’esperto ha raccontato al Mirror che i segnali del sentimento di noia provato dal duca ci sono già da un po’. Ha spiegato: “Harry si annoia sempre di più e guarda indietro, dall’altra parte dell’Atlantico, dove vive ancora la maggior parte dei suoi amici dell’esercito e della scuola e che non vede mai perché non vogliono fargli visita negli Stati Uniti trovando Meghan difficile. Per i Sussex non è facile trascorrere giorni e settimane in cui non hanno molto da fare. Meghan è molto motivata sul lavoro e non può certo biasimare il marito per non essere un genio degli affari, dato che è stato educato solo per essere un membro della famiglia reale. Harry non ha molto da fare nella vita quotidiana”.

“Dopo aver portato a spasso il cane e magari essere andato a fare un giro in macchina – prosegue Quinn – non ha altro da fare che supportare la moglie – negli ultimi mesi molto impegnata a lanciare il suo marchio di lifestyle ‘American Riviera Orchard’ e a filmare la sua prossima serie Netflix – Meghan ha invece bisogno di qualcuno che abbia una forte determinazione nell’avere successo. Tutto ciò ha portato a enormi tensioni”.

In realtà, anche il principe Harry ha di recente lavorato duramente per promuovere gli Invictus Games, insieme a diversi altri progetti, tra cui la sua serie di documentari, cosa che avrebbe potuto rendere più difficile mantenere i contatti con i suoi amici a causa di un programma fitto di impegni. Ma continua a sentire la mancanza del Regno Unito, dicono alcune fonti. La distanza potrebbe anche giocare un ruolo chiave nelle sue amicizie, con i Sussex che attualmente vivono in California, a migliaia di chilometri dalla loro ex casa a Frogmore Cottage, nel Regno Unito. La coppia si è trasferita dalla proprietà di Windsor nel 2020 e ha scambiato il verde rigoglioso del Berkshire con le colline baciate dal sole di Montecito.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.