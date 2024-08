Da Kharkiv a Reggio Calabria: ambulanza crivellata durante la guerra in Ucraina sarà sul lungomare

StrettoWeb

Un’ambulanza crivellata da colpi di mitragliatrice è arrivata a Reggio Calabria direttamente dall’Ucraina. Il mezzo di soccorso ucraino crivellata dall’esercito russo a Kharkiv, seconda città dell’Ucraina, durante la guerra è giunto in Italia ad aprile e sta facendo il giro delle città a testimonianza della tragedia umanitaria che sta sconvolgendo l’Ucraina e tutta Europa.

L’ambulanza farà il giro della Calabria e ad accoglierla sono le associazioni di ucraini residenti in Calabria – Svitanok, S.Me.Re.Ca (Solidarietà Melito Reggio Calabria), Kolos, Sguardo Amico– con il sostegno del CSV Calabria Centro ed il patrocinio delle città ospitanti, Reggio Calabria, Soverato e Pizzo.

L’iniziativa, denominata “Ukraine is calling”, è accompagnata da una raccolta fondi finalizzata ad acquistare 112 ambulanze da fornire all’Ucraina. L’ambulanza stazionerà prima sul lungomare di Reggio Calabria oggi giovedì 1 agosto e il 2 e 3 agosto sarà all’anfiteatro del lungomare di Soverato per spostarsi infine domenica 4 agosto, in Piazza della Repubblica a Pizzo.

L’ambulanza è una delle 500 distrutte in Ucraina dall’inizio dell’invasione russa.

