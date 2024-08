Crotone, aggredisce e minaccia i genitori anziani: arrestato

StrettoWeb

Un 50enne con precedenti, e già sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con divieto di avvicinarsi ai congiunti, è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Crotone in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal gip di Crotone su richiesta della Procura. Il motivo? Da maggio a luglio scorsi avrebbe aggredito fisicamente e verbalmente per futili motivi gli anziani genitori all’interno della loro abitazione.

Dalle indagini, seguite ad un intervento degli agenti di una volante nell’abitazione familiare a seguito dell’ennesimo episodio, è emerso che l’uomo, assuntore cronico di sostanze alcoliche e di stupefacenti, violando gli obblighi si era introdotto più volte nell’abitazione dei genitori, anche contro la loro volontà, maltrattandoli sia fisicamente, sia verbalmente con minacce e ingiurie. Già a gennaio del 2023, il Tribunale di Catanzaro aveva prescritto al cinquantenne, per analoghe pregresse condotte violente e di danneggiamento di mobili e accessori dell’appartamento, di non avvicinarsi ai propri genitori.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.