Crisi idrica in Sicilia, istituita una struttura di coordinamento nazionale: che cosa farà | INFO

È stata istituita presso la Presidenza del Consiglio la “Struttura tecnica per il coordinamento degli interventi sulla crisi idrica nella Regione Siciliana”, coordinata dal Capo Dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, e costituita dal Commissario straordinario nazionale per la gestione della crisi idrica, Nicola Dell’Acqua, dal Commissario delegato per la realizzazione degli interventi urgenti finalizzati alla gestione della crisi idrica in Sicilia, il governatore Renato Schifani, e dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente per il supporto relativo agli interventi riferiti a soggetti da essa regolati in relazione ai dati afferenti al servizio idrico integrato.

La nuova struttura è stata al centro dell’incontro svoltosi questa mattina a Erice tra il Capo della Protezione civile nazionale Ciciliano e il Direttore della Protezione civile siciliana, Salvo Cocina. La struttura tecnica avrà lo scopo di definire gli interventi prioritari (da svolgersi anche in stralci o lotti funzionali sulla base della disponibilità delle risorse economiche), di monitorare lo stato di avanzamento degli interventi concernenti l’attuazione procedurale (determine, bandi, gare, contratti), il monitoraggio delle fasi di realizzazione (stato di avanzamento dei progetti), gli aspetti di ordine finanziario (trasferimenti effettuati alle contabilità speciali, da queste ai soggetti attuatori, impegni di spesa e spese sostenute).

