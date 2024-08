Crisi idrica a Messina, domani incontro a Palazzo Zanca

StrettoWeb

Domani, mercoledì 28 agosto, alle ore 10, nella sala Falcone Borsellino di palazzo Zanca a Messina, si terrà una conferenza stampa per fare il punto della situazione idrica in città, a distanza di alcune settimane dall’attivazione del piano di distribuzione controllata dell’acqua che ha interessato una parte limitata della città. All’incontro, presente il sindaco Federico Basile, interverranno gli assessori Francesco Caminiti e Massimiliano Minutoli, il direttore generale del Comune Salvo Puccio e il CdA di AMAM, la presidente Loredana Bonasera con i componenti Alessandra Franza e Adriano Grassi.

Nel corso della conferenza stampa verrà fornito un aggiornamento sull’andamento della gestione con l’alternanza dell’erogazione nelle zone individuate come A e B, nonchè i dati relativi al proseguimento dell’attività di monitoraggio delle criticità emerse. Inoltre saranno illustrati in dettaglio gli interventi in fase di avvio nei prossimi giorni per la riparazione del tratto di condotta danneggiato a Santa Margherita, lavori che non possono più essere rinviati.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.