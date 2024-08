Crisi idrica, intervento in corso per riparare la condotta che porta l’acqua a Longobardi e Bivona

StrettoWeb

L’amministrazione comunale informa la cittadinanza che è in corso un importante intervento sulla rete idrica di Vibo Valentia, nello specifico in via Leone (dinanzi alla camera mortuaria dell’ospedale Jazzolino), dove si era creata una voragine nell’asfalto. I sopralluoghi dei tecnici hanno permesso di appurare come la stessa sia stata causata da una perdita idrica su una importante condotta, la medesima che porta l’acqua nelle frazioni di Longobardi e Bivona. Nel frattempo è stato disposto un aumento di portata nelle frazioni marine che, nel periodo estivo, vedono aumentare le presenze sul territorio.

Per tale ragione, al fine di consentire alla ditta incaricata di effettuare la riparazione, è stata momentaneamente interrotta l’erogazione dal serbatoio di località Tiro a segno, che approvvigiona gran parte del capoluogo. Le operazioni si concluderanno in giornata, pertanto si invita la cittadinanza a moderare il consumo di acqua ed evitare gli sprechi. Con questo intervento si conta di risolvere, contestualmente, anche il problema di approvvigionamento che nelle ultime ore ha interessato alcune vie delle suddette frazioni.

