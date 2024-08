Cosenza piange la tifosa Ilaria, morta in un incidente: ultrà in lutto, nessun coro a Mantova

StrettoWeb

“Abbiamo purtroppo appreso della tragica scomparsa di Ilaria, amica e ultras di vecchia data, volto buono, gentile e sorridente, da sempre innamorata di questi due colori. In segno di lutto e rispetto stasera a Mantova non esporremo nessun drappo e non tiferemo per tutti i 90 minuti. Il nostro pensiero è rivolto a Ilaria e ai suoi familiari. Ti sia lieve la terra”. Così il gruppo ultrà Anni Ottanta ricorda Ilaria, storica tifosa rossoblu scomparsa in un incidente stradale.

Come scritto nel comunicato, nessun coro o striscione degli ultrà presenti a Mantova, dove il Cosenza sta giocando (e perdendo, per 2-0) a Mantova.

