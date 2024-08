Corruzione: Toti e Spinelli indagati per corruzione per cena elettorale di aprile

StrettoWeb

Milano, 8 ago. (Adnkronos) – La procura di Genova indaga per corruzione anche per la cena elettorale dell’aprile scorso, evento di cui si dà atto già nella prima ordinanza che aveva portato ai domiciliari l’ex presidente ligure Giovanni Toti e l’imprenditore portuale Aldo Spinelli. Il ‘nuovo’ episodio contestato ai due indagati non entrerà a far parte dell’immediato fissato per il prossimo 5 novembre. Per i pubblici ministeri Federico Manotti e Luca Monteverde la cena che si è tenuta in una villa per raccogliere fondi, in vista delle elezioni regionali del 2025, nasconderebbe altro: dieci posti sarebbero stati riservati da Spinelli garantendo così 4.500 euro a favore di Toti. Un primo versamento e l’ipotesi di un secondo sono al vaglio degli inquirenti.

