Corigliano-Rossano, due giorni da urlo a Ferragosto: da Arisa alle Vibrazioni, il programma

La città di Corigliano-Rossano si prepara alla due giorni di Ferragosto, dagli eventi di richiamo nazionale, come i concerti de Le Vibrazioni e Arisa, a piazzale Gaetano Noce, a tutto il corollario di manifestazioni, nel centro storico di Rossano, a portata di famiglie e non solo. Dalla musica agli spettacoli dedicati anche ai più piccoli, il cartellone dell’estate di Corigliano-Rossano continua ad appassionare grazie ad appuntamenti artistici di ogni genere inclusi nel grande contenitore che è il CoRo Summer Fest. Come ogni anno sarà attivo il servizio navette gratuito.

Gli eventi di 14 e 15 agosto

La serata si aprirà alle 20.30 con l’esibizione in piazza San Bartolomeo di Samaki con lo spettacolo per famiglie “Ragazza Confusa” tra comico, giocoleria, tap dance e stand up comedy

Una giocoliera? Una tap dancer? Un’attrice? Samaki sa fare tutto… o forse non sa fare niente. Le prova tutte e non sa mai da che parte iniziare… alla fine mischia tutti i mondi di cui si sente parte ed il risultato è un confuso ma scoppiettante agglomerato di energia. Il pubblico diventa protagonista di un viaggio delirante in cui il caos trova un suo ordine tra uno shuffle, un cappello e una risata.

A seguire le percussioni curiose, tra tip tap, teatro di strada di Rolando Rondinelli. Un “clown” che ama l’inaspettata ama arrivare dove non è atteso e sdrammatizzare. Nessuno dovrebbe prendersi sul serio. Lui ama il pubblico semplice, quello a cui piace essere sorpreso ed ha un gran voglia di ridere. Un personaggio eccentrico e delirante che usa come scarpe da tip tap, pentole, cucchiai, piatti ed altri elementi sonori. Trasforma lo spazio in uno strambo concerto teatrale, in un’orchestra molto, molto speciale. Uno spettacolo originale, innovativo e interattivo! Senza parole, senza scritti, fresco e spontaneo.

Per le vie del centro storico di Rossano poi incontrerete Marilene Distefano, Miss Magic Buble, con il suo spettacolo Alla ricerca della Bolla Perduta. Una esibizione che alterna l’intramontabile fascino e poesia delle bolle di sapone alle sottili e audaci tecniche del clown alla scoperta di un sentimento che non dovrebbe scoppiare mai. Il cerchio prende forma e guai a chi lo scoppia. Miriadi di bolle, un ballo inaspettato e continui fallimenti nel disperato tentativo di catturare ciò che da tempo ha perso. Coinvolgendo gli spettatori, che con il naso all’insù non potranno far altro che tifare per lei, riuscirà nella ricerca della sua bolla perduta? “Non smettere mai di sognare” è l’ingrediente giusto per gustare al meglio uno spettacolo condito con un pizzico di sana follia.

Tornerà anche un amico molto amato del Coro Family Fest, Mario Barnaba con il suo “In valigia” uno spettacolo per bambini dagli 0 ai 100 anni. Una piéce intelligente e divertente ideata e inscenata da Mario Barnaba, clown, giocoliere e insegnante di acrobatica del Circ’opificio l’unica scuola di arti circensi della Sicilia. Lo vedrete esibirsi con: polli di gomma, uova, spazzoloni per l’igiene dei sanitari, sturalavabos e altre curiose cianfrusaglie, senza comunque tralasciare le classiche, palline, palloni e clavette…a volte scherza col fuoco. “In valigia” è il gioco-giocoso di Barnaba con il suo pubblico che in un susseguirsi di situazioni comiche e gag clawnesche regala puro divertimento.

Giorno 14 a rallegrare le strade del centro storico la Wizdom Drum Band. La Drum Line all’italiana è molto ricercata scatenerà tutta la sua energia positiva sul centro storico di Rossano. Uno spettacolo ricco di coreografie e di ritmi incalzanti che, uniti alla presenza scenica impeccabile, coinvolgerà gli spettatori. La band nasce dall’incontro tra Dom Famularo, artista di grandissimo successo e di fama internazionale (premiato più volte come miglior clinician e miglior insegnate di batteria al mondo) e il vibonese Massimo Russo, individuato come l’insegnante più idoneo a creare l’unica scuola italiana con marchio “Wizdom Drumshed School”. Sul palco di Piazza Steri si esibirà la band composta da Fabio Licciardi e Lorenzo Galluzzo.

Dalle 21.30 in piazzale Gaetano Noce l’atteso concerto de Le Vibrazioni. Le Vibrazioni sono una delle band italiane più longeve, con oltre 20 anni di carriera. Formate da Francesco Sarcina, Stefano Verderi e Alessandro Deidda, hanno all’attivo 6 album che contano complessivamente più di un milione di copie vendute; dal 2003 ad oggi hanno girato l’Italia con più di 1000 concerti, compreso un live celebrativo al Mediolanum Forum di Milano. Lo scorso anno hanno festeggiato il ventennale del primo album Le Vibrazioni, che si posizionò per settimane al primo posto della classifica dei dischi più venduti in Italia, tenendo delle serate evento. Da aprile sono tornati dal vivo con un nuovo tour estivo, che farà tappa a Corigliano-Rossano, con cui presentano uno spettacolo che racchiude venti anni di musica, dai loro primi brani, ai successi sanremesi, alle canzoni che hanno emozionato e fatto ballare tutti quanti. A chiudere la serata, in piazza Steri, musica dal vivo e dj set.

Giorno 15 agosto oltre agli spettacoli per famiglie, ad animare le vie del centro storico ci sarà la BirbantBand che propone un repertorio funky, soul, swing, latin e tanto altro. Il gruppo itinerante, che trae ispirazione dalle street band di New Orleans, affida le sue performance ad un repertorio moderno ed innovativo. Ritmiche e timbriche accattivanti si fondono in un amalgama armonico e melodico, in cui diversi spazi sono lasciati all’improvvisazione delle varie sezioni, senza preclusione alcuna di stili e di forme. Inedite coreografie itineranti e coinvolgenti movimenti ritmici sincronizzati, incorniciano il tutto, creando un forte impatto scenico e riuscendo ad interagire con il pubblico, che è vera parte integrante dello spettacolo. Sul palco di piazza Steri esibizione di Bambina e Lorenzo Galluzzo.

Dalle 21.30, a piazzale Gaetano Noce, concerto di Arisa. Un concerto unico, in omaggio all’ultimo singolo Baciami stupido. Rosalba Pippa – questo il nome di Arisa all’anagrafe – regalerà ai fan una serata spettacolare che rimarrà impressi nella loro mente. È sempre stata una delle voci più riconoscibili della musica italiana fin dai suoi esordi. Negli anni, però, ha acquisito consapevolezza di sé, della propria fisicità, osando sempre di più e diventando, così, anche una donna molto desiderata dagli uomini italiani. Arisa ha iniziato la sua carriera musicale partecipando a diversi concorsi canori locali. La sua grande occasione è arrivata nel 2009 con la partecipazione al Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte.

Il brano “Sincerità”, con il suo ritmo accattivante e il testo genuino, non solo ha vinto il premio della sezione, ma ha anche catapultato Arisa alla ribalta nazionale. Il successo di “Sincerità” è stato solo l’inizio. Arisa ha continuato a conquistare la scena musicale con una serie di album acclamati dalla critica e amati dal pubblico. I suoi lavori discografici sono stati accolti con entusiasmo e hanno consolidato la sua posizione come una delle voci più originali e versatili del panorama musicale italiano. Arisa è conosciuta non solo per la sua voce unica ma anche per la sua presenza scenica e la sua capacità di reinterpretare diversi generi musicali. La sua carriera è caratterizzata da una continua evoluzione artistica, che le ha permesso di esplorare stili diversi e di mantenere un forte legame con il pubblico. Dalle 24 il tradizionale spettacolo di fuochi pirotecnici. A chiudere la serata, in piazza Steri, musica dal vivo e djset.

Attivo servizio navette gratuito

Nelle due serate le corse delle si succederanno in continuazione, si invita la cittadinanza a usufruire di questo comodo e gratuito mezzo di locomozione, lasciando la macchina a casa per una sera

ORARI E PARTENZE

Partenza ore 18, con fermate a Stadio Stefano Rizzo, Piazzale della Stazione Ferroviaria, Torre Pisani, Guetos.

Arrivi previsti nel piazzale dell’Inps e a Sant’Antonio. Cambierà il traffico veicolare con blocchi su tutto il centro storico. In tutte e due le giornate sarà aperto il parcheggio Sant’Antonio, fino a esaurimento posti e attivo l’ascensore.

