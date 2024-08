Corbelli (Diritti Civili): “affrontare emergenza malori improvvisi alla guida”

StrettoWeb

Un nuovo vademecum, presente sul profilo Fb del Movimento Diritti Civili, con i consigli utili per chi si mette alla guida per scongiurare, soprattutto in questo periodo di esodo e grande traffico, altri tragici incidenti legati ai malori improvvisi che colpiscono il conducente. E’ la nuova iniziativa del leader di Diritti Civili, Franco Corbelli, anticipata su La Verità, giornale insieme al quale porta avanti anche questa importante e concreta opera di prevenzione. Corbelli chiede che , “senza creare alcun allarmismo, ma con grande senso di responsabilità, si prenda atto e venga , in modo efficace, affrontata l’emergenza dei troppi incidenti, autonomi e spesso, fatali, per malori improvvisi del guidatore, che solo per miracolo sino ad oggi non hanno provocato delle vere e proprie stragi. È, in tutt’Italia, una situazione emergenziale che non si può più ignorare, bisogna intervenire per cercare di prevenire, come, purtroppo da soli, insieme al grande giornale di Belpietro e De’ Manzoni, simbolo nel mondo di questa fondamentale campagna a difesa della salute e dei diritti di un popolo oppresso, continuiamo, da oltre 2 anni, a chiedere, come più volte abbiamo ricordato anche su questa testata, StrettoWeb. Abbiamo pubblicato su Fb ancora una volta un nuovo vademecum, indicando i sintomi sospetti che non bisogna assolutamente sottovalutare e che devono anzi sconsigliare, se avvertiti uno o anche più di questi malori, nelle ore precedenti, di mettersi alla guida. Queste e, a parte la doverosa prudenza e il rigoroso rispetto del Codice della strada, altre indicazioni importanti vengono da noi suggerite. Purtroppo continua ad essere come un bollettino di guerra quello dei malori improvvisi che colpiscono chi è al volante di un autoveicolo: moto, macchine, camion, bus, tir, ma anche bici, ciclomotori. Ogni giorno, infatti, si registrano sulle strade e anche nei centri abitati, in posti sicuri e impensabili, tragedie legate a questi malori fulminei. Addirittura in tanti casi gli automobilisti vengono trovati privi di vita nei loro mezzi, fermati o sbandati all’improvviso su strade, autostrade, in città e paesi. Se sino ad oggi e speriamo sia così anche in futuro non si sono verificate delle grandi tragedie è solo grazie al senso civico, al coraggio e all’eroismo di tanti “eroi ignoti” che, colpiti da malori improvvisi, mentre sono al volante, si fermano in tempo, prima di perdere conoscenza. Comportamenti, questi, valorosi di cui, purtroppo, ingiustamente, non si parla e che vanno invece ricordati, meritatamente onorati e da prendere responsabilmente come esempio per tutti, per evitare altre tragedie ”!

