Controlli a tappeto della Stradale da Messina a Taormina contro l’uso di droghe e alcol al volante

Un maxi controllo finalizzato essenzialmente a verificare le condizioni psicofisiche dei conducenti con il preciso obiettivo di contrastare una delle cause principali degli incidenti stradali. Con questo obiettivo, nel fine settimana appena trascorso, gli agenti della Polizia Stradale, nell’ambito della campagna “E…state con noi“, programmata dal Servizio Polizia Stradale e dal Compartimento Sicilia orientale, che si è svolta a Taormina ed in tutta la provincia messinese, hanno implementato le attività di prevenzione e repressione del fenomeno infortunistico sulle tratte autostradali, connesso in particolare alla guida sotto l’effetto droghe o alcol, impiegando anche un laboratorio mobile specializzato.

L’attività ha visto anche la presenza di personale del Cas che ha provveduto a creare un restringimento della carreggiata, all‘altezza dell’area di Servizio Calatabiano Ovest dell’autostrada A/18 Messina – Catania, a Giardini Naxos, garantendo agli utenti in transito ed agli operatori impiegati di operare in condizioni di assoluta sicurezza.

Contestualmente al controllo delle condizioni di sicurezza dei veicoli, sono stati effettuati esami di laboratorio sui conducenti, a cura del personale medico e paramedico presente sul posto insieme ad un chimico analitico di laboratorio, con esiti pressoché immediati. Nove i conducenti sanzionati per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti (prevalentemente cocaina e cannabis – anche in poliassunzione) e nove quelli per guida in stato di ebrezza; sei i veicoli sequestrati per essere sottoposti a confisca, 185 i punti decurtati.

Il bilancio evidenzia, ancora una volta che, per questa tipologia di infrazioni, la fascia oraria più a rischio continua ad essere quella notturna, dalle 22 alle 6 e che la maggior incidenza della guida in stato di ebrezza riguarda gli uomini.

“I risultati raggiunti – dichiara il Dirigente della Polizia Stradale di Messina, Antonio Capodicasa – ci inducono a continuare in maniera incessante, specie lungo la viabilità autostradale, a predisporre mirati servizi di contrasto alla guida sotto l’effetto di droghe e alcol, atteso che la stagione estiva è in corso e che si prevede per i prossimi giorni un forte incremento del flusso turistico e di conseguenza del traffico veicolare; occorre innalzare i livelli di sicurezza delle nostre strade privilegiando le attività formative mai disgiunte da quelle di repressione.”

