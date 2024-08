Consiglio comunale di Messina, prossima settimana due nuove sedute

StrettoWeb

Lunedì 2 settembre, alle ore 13.30, il Consiglio comunale di Messina tornerà a riunirsi in seduta ordinaria per proseguire l’attività deliberativa. I lavori d’Aula prevedono la trattazione di varie proposte di riconoscimento debiti fuori bilancio.

Mercoledì 4 settembre, alle ore 13.30, il Civico consesso è convocato in seduta straordinaria per discutere della “Relazione annuale del Sindaco sullo stato di attuazione del programma, ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 7, del 26.08.1992, come modificato dall’art. 119 della L.R. n. 3 del 31 gennaio 2024, periodo dal 16 giugno 2023 al 30 giugno 2024”, relativa al secondo anno di mandato.

