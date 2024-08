Conclusi i lavori lungo lungo la linea Lamezia – Catanzaro Lido, investimento di oltre 50 milioni

StrettoWeb

È stata riaperta al traffico ferroviario questa mattina la linea ferroviaria Lamezia Terme – Catanzaro Lido. Il primo treno a circolare è stato il Regionale 21666, partito da Catanzaro Lido alle 6.28. Rete Ferroviaria Italiana (Società del Gruppo FS) ha portato a termine gli interventi di upgrade tecnologico e di potenziamento infrastrutturale avviati lo scorso 10 giugno. Effettuate attività propedeutiche all’attivazione della tecnologia ERTMS (European Rail Transport Management System): in particolare, sono state completate le canalizzazioni (50 km in doppia dorsale), realizzati gli scavi per i 17 siti GSM-R e le platee per i fabbricati tecnologici delle 4 stazioni; posati, inoltre, i cavi di dorsale in fibra ottica e di alimentazione.

Il rinnovo delle tecnologie con l’attrezzaggio del sistema ERTMS, lo stesso adottato sulle linee alta velocità, garantirà una maggiore affidabilità dell’infrastruttura determinando un miglioramento della regolarità della circolazione e della qualità del servizio. Parallelamente sono stati effettuati interventi per il rinnovo dell’armamento ferroviario, con tecnologia senza ballast, nelle gallerie Monaci e Chianamundi. Per la prima volta in Calabria è stato utilizzato il Fast System Overail, una soluzione innovativa nel rinnovo e costruzione di linee ferroviarie che ha permesso la sostituzione dell’armamento tradizionale con elementi prefabbricati. Una tecnologia che, oltre alle minori difficoltà nell’installazione, aumenta le performance della linea in termini di prestazioni, durata e minori costi di manutenzione.

Circa 100 i tecnici impegnati giornalmente nei cantieri, fra personale di RFI e delle ditte appaltatrici, che hanno operato con l’ausilio di 30 mezzi d’opera. Investimento di RFI, oltre 50 milioni di euro.

