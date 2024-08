Concerto di Silvia Mezzanotte, ex voce dei Matia Bazar, a Bovalino: tutte le INFO

StrettoWeb

Silvia Mezzanotte, una tra le voci più apprezzate del panorama italiano, canterà il prossimo venerdì 30 agosto a Bovalino, provincia di Reggio Calabria, per la precisione a piazza Camillo Costanzo, alle ore 21,30. La cantante ripercorre in un concerto mozzafiato le tappe più importanti della sua trentennale carriera: dai grandi successi dei Matia Bazar, di cui è stata front woman per oltre 10 anni (Brivido caldo, Cavallo bianco, Vacanze Romane, Ti sento, Messaggio d’amore, canzone vincitrice della XXVesima edizione del Festival di Sanremo) ai brani che l’hanno resa protagonista nei suoi album da solista, fino ad omaggiare le più grandi regine della musica, da Dionne Warwick a Mina, da Mia Martini a Ornella Vanoni, con canzoni che mettono in evidenza il suo “tocco”, la sua versatilità e duttilità vocale.

Silvia Mezzanotte apre al pubblico le porte del suo mondo, tra parole e musica, dove incontrare non solo la sua voce, ma la sua anima. Un’artista, una donna che “indossa” con eleganza brani senza tempo che fanno parte dei nostri ricordi, della nostra storia in un live dove la musica, la bella musica, è protagonista. “La musica mi ha salvata dalle mie fragilità trasformandole in punti di forza. Le mie insicurezze di bambina sono diventate emozioni, canzoni e poi concerti. Ecco perché salgo sul palco piena di gioia. Con la volontà di condividere la mia voce come fosse sempre la prima volta. Con la speranza di scrivere ogni sera una nuova storia d’amore con il pubblico. Con l’ambizione di lasciare un piccolo segno nel cuore di chi mi ascolta. E funziona, perché il sentimento che mi anima è la gratitudine”.

Ad accompagnarla, in questo viaggio, quattro grandi musicisti: Riccardo Cherubini alle chitarre e tromba, Lino De Rosa Davern al basso, Riccardo Ciaramellari alle tastiere e fisarmonica e Claudio Del Signore alla batteria e percussioni.

