Il Comune di Vibo appalta tre opere pubbliche finanziate con l’”emendamento Mangialavori”

StrettoWeb

“Sono davvero felice di apprendere che il Comune di Vibo Valentia ha aggiudicato i lavori per tre importanti opere pubbliche, finanziate con l’emendamento alla manovra di bilancio 2023 per il quale mi sono speso ottenendo 36 milioni di euro per tutti i Comuni della provincia. Ora finalmente è la volta dei cantieri”. È quanto dichiara il presidente della Commissione Bilancio della Camera dei deputati, on. Giuseppe Mangialavori, il quale spiega che l’aggiudicazione riguarda tre distinti interventi che erano stati progettati dalla precedente amministrazione comunale del sindaco Maria Limardo: “Ora sono certo che l’attuale amministrazione farà in modo di garantire celerità e rispetto del cronoprogramma, perché si tratta di opere che la città attende da tanto tempo”.

Più specificatamente, i lavori appaltati sono quelli per l’ampliamento del cimitero di Piscopio, la riqualificazione del parco urbano di Moderata Durant con creazione dell’area fitness anche nella pinetina di via Veneto a Vibo Marina, ed una generale riqualificazione della viabilità.

“Sono interventi – aggiunge il parlamentare – sui quali si è investito complessivamente quasi un milione di euro: 350mila per Piscopio, 350mila per il parco e 200mila per la viabilità. Ora è fondamentale vigilare affinché non solo si giunga presto alla conclusione dei lavori, ma lo si faccia nel migliore dei modi, nell’interesse dei cittadini vibonesi”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.