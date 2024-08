Il comico Vittorio Pettinato alla Lega Navale di Locri

StrettoWeb

Di scena Vittorio Pettinato alla Lega Navale Italiana di Locri per la rassegna “Parole di Sera. Narrazioni in riva al mare”. Pettinato, giovane talento della comicità e delle imitazioni, sarà protagonista di un’intervista dal titolo “Una voce, tante voci”, condotta da Mara Rechichi, curatrice dell’evento insieme con Anna Rita Esposito.

Spazio al comico Vittorio Pettinato, il 12 agosto alle ore 21.30, con “Una voce, tante voci”: un’articolata intervista durante la quale l’artista racconterà la sua carriera e le sue molteplici voci. Vittorio Pettinato, 27 anni, pavese di origini calabresi, laureato in Lettere moderne a Pavia, con oltre 270 mila follower su Instagram e 200 mila su TikTok, ha trasformato la passione per l’imitazione in una carriera artistica di successo.

L’evento “Una voce, tante voci” rappresenta un’occasione unica per conoscere da vicino l’artista e la sua arte. Durante l’intervista, infatti, Pettinato condividerà con il pubblico aneddoti della sua carriera, riflessioni sulla sua esperienza e sul suo processo creativo, a partire dalla sua prima imitazione di un prete dell’oratorio fino alle esperienze a Radio Ticino e nella compagnia teatrale dialettale pavese che hanno rafforzato la sua passione.

Cresciuto in una famiglia di origini calabresi, ha coltivato la sua arte imitando l’italiano medio e trovando un nuovo palcoscenico sui social, in cui da un anno e mezzo condivide parodie e imitazioni. La sua arte consiste nel catturare l’essenza dei personaggi, portandoli in contesti surreali e divertenti. Pettinato si è immerso in un mondo dove Dante e Primo Levi si intrecciano con l’arte della comicità. Il suo spettacolo “Vivo (s)Pettinato” è un viaggio attraverso il teatro e l’umorismo che ha saputo conquistare il pubblico con la sua verve e la sua capacità di dare vita a numerosi personaggi attraverso imitazioni e parodie che spopolano sui social media. Dal primo monologo comico “Sogno Numero Uno” al recente spettacolo “Vivo (s)Pettinato”, il suo percorso artistico è un viaggio tra teatro e umorismo, arricchito dalla sua profonda conoscenza della letteratura italiana. Tra i suoi imitati preferiti ci sono l’agente immobiliare Gianluca Torre, lo chef Max Mariola, lo psicologo Paolo Crepet e il filosofo Umberto Galimberti.

“Una voce, tante voci” sarà un’opportunità per scoprire l’uomo dietro i tanti volti che animano i suoi video e i suoi spettacoli. La rassegna “Parole di Sera. Narrazioni in riva al mare” si conferma così un appuntamento estivo di grande rilievo, capace di coniugare intrattenimento e cultura in un contesto suggestivo come quello

del lungomare di Locri.

