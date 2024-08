Collaborazione tra Regione Calabria e Università di Catanzaro per il settore Welfare

StrettoWeb

La Regione Calabria e l’Università degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro hanno recentemente siglato un accordo di collaborazione finalizzato alla progettazione, consulenza, ricerca e sperimentazione nel settore del Welfare, in linea con la legge regionale n. 33 del 26 luglio 2012 e il nuovo Codice del Terzo Settore. Tale partnership permetterà di promuovere la collaborazione tra il mondo accademico e le amministrazioni pubbliche per il beneficio del territorio.

L’obiettivo principale dell’iniziativa è promuovere lo sviluppo socio-economico della regione, favorire l’innovazione e la ricerca scientifica, nonché offrire agli studenti un percorso di alta formazione nel settore del Volontariato e del Terzo Settore. In particolare, sta per essere avviato un Master di I livello dal titolo “Volontariato e Terzo Settore. La progettazione sociale”, con inizio previsto per fine settembre 2024 e conclusione a fine settembre 2025, indirizzato ad un massimo di 60 partecipanti residenti in Calabria.

Inoltre, l’Offerta Formativa per il 2024-2025 è già disponibile sul sito dell’università all’indirizzo: https://sites.google.com/unicz.it/altaformazione/2024-2025?authuser=0.

La collaborazione tra la Regione Calabria e l’Università degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro rappresenta un importante passo in avanti verso lo sviluppo e l’innovazione del settore del Welfare nella regione. Per ulteriori informazioni e dettagli sull’offerta formativa e sul Master di I livello, si potrà visitare il sito web dell’Università.

