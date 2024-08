Civitavecchia: Battilocchio (Fi) visita comunità recupero ‘Il Ponte’, ‘vicini a ragazzi’

StrettoWeb

Roma, 9 ago. (Adnkronos) – Alessandro Battilocchio, deputato di Forza Italia e segretario provinciale di Roma, ha visitato stamattina la comunità ‘Il Ponte’ a Civitavecchia, fondata da Don Egidio Smacchia, che dal 1978 si occupa di giovani e adolescenti con problemi di dipendenza e disagio. Il programma accoglie i ragazzi dai 16 ai 22 anni con problemi di dipendenza o a rischio. Dal 2000 è attivo un programma specifico per donne con figli minori al seguito. Battilocchio, accompagnato da alcuni amministratori azzurri del comprensorio , ha visitato la struttura ed ha poi incontrato il presidente Pietro Messina, il cda, gli operatori e infine i ragazzi.

“Con il ‘Ponte -spiega Battilocchio- esiste un rapporto consolidato nel tempo: da Sindaco e poi da Parlamentare ho sempre avuto il privilegio di poter collaborare costantemente con questa struttura, che rappresenta un?eccellenza del territorio che va sostenuta, difesa e valorizzata. Le comunità terapeutiche nel nostro Paese portano avanti un lavoro straordinario e Forza Italia,come ha ribadito più volte il nostro segretario nazionale Antonio Tajani, è concretamente al loro fianco e a disposizione per supportare la loro opera”.

“Sono necessari miglioramenti della normativa relativa e, anche grazie a questi incontri, stiamo raccogliendo elementi utili in base alle esperienze e alle criticità riscontate sul territorio. E? sempre una bellissima esperienza incontrare questi giovani, protagonisti del cammino del ?Ponte?. Siamo molto grati agli operatori per la loro dedizione che da? la possibilità a questi ragazzi, che hanno inciampato, di rialzarsi e continuare il loro percorso di vita”, conclude Battilocchio.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.