Cittadinanza: Renzi, ‘se aspettiamo sor tentenna Tajani stiamo freschi’

Roma, 20 ago (Adnkronos) – “Forza Italia mi sembra molto brava nei bla bla bla e poco nel trasferire in voti i principi. Non è pensabile che la cittadinanza la dai solo allo sportivo per vincere le Olimpiadi”. Lo ha detto Matteo Renzi a Zapping, su Radiouno.

“La cittadinanza è un dovere, uno strumento che garantisce sicurezza e identità di un popolo”, ha detto ancora il leader di Iv aggiungendo: “I numeri in Parlamento ci sarebbero se Forza Italia facesse quello che ha detto. Ma non credo che Tajani passi dalle parole ai fatti, se vuole voti lo ius cuturae ma se aspettiamo sor tentenna Tajani stiamo freschi…”.

