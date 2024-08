Cittadinanza: Foti (FdI), ‘non è una priorità, riforma da 9 anni il Parlamento e mai fatta’

StrettoWeb

Roma, 23 ago (Adnkronos) – La cittadinanza? “Non è una priorità” e “sullo ius scholae, come sullo ius culturae, bisognerebbe fare un po? di esegesi. È così urgente questa riforma, che da nove anni il Parlamento se ne occupa e non l?ha mai portata a termine?”. Lo dice il capogruppo di FdI alla Camera Tommaso Foti al Corriere della sera.

È Tajani ad aver cambiato idea? E lei gli crede, quando promette lealtà? “Non vedo quale possa essere la ragione per cui, chi ha la responsabilità di guidare un partito di governo, non debba essere leale. È legittimo che un partito possa sottolineare una proposta che non è nel programma elettorale della maggioranza, né di FdI, né della Lega e nemmeno di FI. È legittimo che Tajani lo ritenga un argomento di discussione, ma lo è anche individuare delle priorità, che poi non toccherebbe certo all?opposizione decidere”, spiega Foti.

“Questo calderone viene agitato per mettere una zeppa nella maggioranza, una cosa squallida che finisce per squalificare il dibattito. L?opposizione sta gonfiando ad arte un caso che non sussiste”, dice ancora l’esponente di FdI.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.