Cittadinanza: Ciani, ‘superare steccati ideologici per arrivare a riforma condivisa’

Roma, 18 ago. (Adnkronos) – “In questi giorni è iniziata una discussione sulla riforma della legge sulla cittadinanza: mi auguro non sia una ?bolla? agostana. Una nuova legge è auspicabile e necessaria ed è sciocco ridurla ad una contrapposizione ideologica e sterile che finisce per lasciare tutto com?è. Se Forza Italia è realmente disposta ad aprire una riflessione sul tema è molto importante. Io ho presentato una legge di riforma che coniuga ius culturae e ius soli temperato: una formula che risponde alle caratteristiche specifiche dell?Italia e si inserisce nel quadro delle norme degli altri Paesi Europei”. Lo afferma Così Paolo Ciani, vicecapogruppo Pd-Idp alla Camera e segretario di Demos.

“Peraltro -aggiunge- riparte dalla legge che ha fatto più strada nel Parlamento italiano, quella che nella XVII legislatura fu approvata alla Camera con largo consenso, ma non al Senato. L?ho chiamata ‘Made in Italy’, per sottolineare l?interesse nazionale della riforma e per ricordare la prima campagna in Italia sul tema, lanciata da Sant?Egidio 21 anni fa, che aveva questo nome?.

?Penso che la riflessione nel Paese sia maturata e se si superano steccati ideologici si può arrivare ad una riforma condivisa. Da troppi anni -conclude Ciani- quasi un milione di bambini e bambine nati in Italia attende l?aggiornamento di una legge desueta che risale al 1992: sarebbe grave frustrare le loro attese per un po? di chiacchiere estive. Spero che ognuno affronti responsabilmente la questione?.

