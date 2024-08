StrettoWeb

Roma, 30 ago. (Adnkronos) – “Schlein ha chiarito che per loro lo Ius Scholae non è sufficiente. Tajani che per loro va bene ma non è il momento. Direi una buona sintesi del perché in Italia non si riesce a fare mai nulla. Complimenti e avanti così”. Così Carlo Calenda sui social.

