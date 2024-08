Grande attesa a Cirella per Franco Arminio

StrettoWeb

Grande attesa a Cirella per quello che si preannuncia come l’evento culturale dell’estate: lo spettacolo di Franco Arminio, “Canti della Gratitudine”. L’appuntamento con una delle voci poetiche più amate e seguite è fissato per la sera del 4 agosto, alle ore 22:00, nella suggestiva cornice di Piazza Frantz Rossi. L’evento è parte del programma di “Estate a Cirella” organizzato dall’Associazione Cerillae con il patrocinio e sostegno dell’Amministrazione Comunale di Diamante.

Lo spettacolo di Franco Arminio – come è stato scritto nel presentare l’evento – non è propriamente un reading, anche se legge versi dai suoi libri e in particolare da quello appena uscito, “Canti della Gratitudine”. Non è uno spettacolo teatrale, non è un dialogo coi lettori, ma un po’ tutte queste cose intrecciate assieme. La sua si potrebbe definire una cerimonia lieta e pensosa: c’è spazio per il nostro lato dolente, come se ogni incontro fosse una sorta di federazione delle nostre ferite, e c’è spazio per la voglia di lietezza e di comunità che non possiamo più permetterci di trascurare. La Cerillae invita tutti a partecipare a questo incontro speciale, per vivere insieme l’intensità e la bellezza dei versi e delle parole di Franco Arminio.

