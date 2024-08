Cilea Liric & Classic Music Festival a Reggio Calabria: oggi il concerto di chiusura. Ospiti e programma

StrettoWeb

Sesto ed ultimo concerto del Cilea Liric & Classic Music Festival in riva allo Stretto di Reggio Calabria, presso l’Arena Ciccio Franco con inizio sempre alle ore 21.30, “Musi-ca e Cinema” con spazio alle più belle colonne sonore del cinema mondiale. Protagonista della serata conclusiva la sempre presente Orchestra del Teatro Cilea con la direzione del M° Alessandro Bagnato e la Regia e Video di Claudio Bagnato, il tutto condotto e con la voce recitante dell’attore reggino e volto noto televisivo Gigi Miseferi.

Un programma d’ascolto più contemporaneo ma allo stesso tempo più leggero per chiudere un Festival che ha fatto registrare il pienone ad ogni evento proposto, con grandissima soddisfazione del Direttore Artistico Alessandro Tirotta, ieri alla guida della compagine orchestrale e con la partecipazione straordinaria dell’attore Rocco Papaleo, matador indiscusso di una serata brillante che ha dispensato risate sorrisi e buona musica. L’attore ha catturato l’attenzione di tutto il pubblico, oltre che con la narrazione strepitosa di Pierino e il Lupo, con una kermesse fatta di continue risate e continui fuori programma molto apprezzati. Molto simpatica anche la performance estemporanea del consigliere Quartuccio alla guida dell’orchestra su indicazioni del Maestro Tirotta, con l’esecuzione anche dell’Inno alla Madonna della Consolazione di Reggio a cui ha partecipato l’intera Arena con il canto (e l’invito del Direttore d’orchestra, quello vero, all’amministrazione comunale per un’incisione ufficiale con orchestra per le festività mariane).

“Un ringraziamento costante da parte della Direzione Artistica sempre al Sindaco Giuseppe Falcomatà per aver voluto il Festival. A stasera, quindi, per la serata conclusiva della prima edizione di questo Festival ben accolto e condotto, che sicuramente rimarrà impressa nei ricordi delle migliaia di persone che hanno affollato sedie e spalti tutta una settimana tra Arena e Corso Garibaldi. Tutti i concerti sono promossi dal Comune di Reggio Calabria e finanziati con i fondi PN Metro Plus 21-27 Distretto Culturale e turistico della città di Reggio Calabria, Coesione Italia, cofinanziato dall’Unione europea”, si legge le nella nota.

