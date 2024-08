Messina, chiusura di un tratto della SP 126 Librizzi-Nasidi-S. Angelo di Brolo | DETTAGLI

StrettoWeb

In occasione della festa religiosa in onore di Maria SS. della Catena e di San Michele Arcangelo, il Comune di Librizzi, con ordinanza sindacale, ha disposto che domenica 18 agosto 2024, dalle ore 18:00 alle ore 21:00, sia chiusa temporaneamente al transito la Via Roma che coincide con la strada provinciale 126 Librizzi – Nasidi – S. Angelo di Brolo. Il percorso alternativo sarà costituito dalla strada S. Pancrazio – Paluce.

