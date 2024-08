“La chiusura del Poliambulatorio di Gallico è un attacco inaccettabile ai diritti dei cittadini”

StrettoWeb

“Non possiamo più assistere passivamente a scelte che vengono prese unicamente per motivi di risparmio economico, sacrificando servizi essenziali per i cittadini”. Così Mimma Pacifici, rappresentante del Sindacato dei Pensionati della CGIL, in merito alla possibile chiusura del Poliambulatorio di Gallico, una struttura fondamentale per la salute pubblica nel territorio reggino. “Prima di prendere decisioni così drastiche – continua la Segretaria – è indispensabile comprendere le specificità del territorio interessato. Gallico, difatti, è una comunità con un’alta percentuale di anziani, per i quali il poliambulatorio rappresenta un presidio di fondamentale importanza. Una chiusura senza alternative valide non può essere accettata, e ci chiediamo se siano state realmente esplorate altre soluzioni, come l’utilizzo di strutture pubbliche di proprietà del Comune o di altri enti”.

Mimma Pacifici sottolinea come questa decisione sia un ulteriore esempio di una politica di tagli indiscriminati, che ignora i bisogni reali della popolazione. “Noi pensionati – chiosa – siamo pronti a mobilitarci con tutta la determinazione e la saggezza che caratterizza la nostra esperienza. Non accetteremo passivamente questa ennesima ingiustizia e ci batteremo per garantire che i servizi essenziali rimangano accessibili a tutti”.

