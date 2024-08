Chiaravalle, incendio in un’abitazione: Carabinieri avvertono le urla della proprietaria che chiedeva aiuto

StrettoWeb

Squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro distaccamento di Chiaravalle Centrale é intervenuta questa mattina in C.da Pirivoglia nel comune di Chiaravalle per incendio abitazione. Il rogo ha interessato un vano di un appartamento situato in uno stabile di 1 piano fuori terra.

Al momento dell’incendio all’interno della abitazione dimorava la sola proprietaria che trovava rifugio sul balcone. A dare l’allarme alla sala operativa dei vigili del fuoco i carabinieri di Chiaravalle che, trovandosi di passaggio nelle vicinanze della palazzina, udivano la richiesta di aiuto della signora.

Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco è valso, con ausilio della scala italiana in dotazione alla squadra, al salvataggio della signora che veniva accompagnata in zona sicura. Contemporaneamente si procedeva alla completa estinzione delle fiamme ed alla messa in sicurezza del sito.

Le fiamme hanno coinvolto un materasso ed alcuni suppellettili. Danni da annerimento delle pareti dovuti al fumo intenso scaturito dalla combustione. Non si registrano danni a persone. Accertamenti in corso circa l’origine del rogo, al momento l’ipotesi accidentale è quella più accreditata.

