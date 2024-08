Centenario della Coppa Sila e 6° Slalom di Quota Mille: Piloti per Passione ottiene 5 vittorie

StrettoWeb

Ricorre il Centenario della Coppa Sila, che in passato si è fregiata del titolo europeo, e la scuderia di Sambatello Piloti per Passione – rappresentata da 4 piloti – dà il massimo come prestazioni e risultati. Giuseppe Aragona, 1° di classe E1 Italia + 3000, 1° di gruppo, 7° assoluto e 1° turismo; Giuseppe Denisi 1° di classe J1 1600; Salvatore Lipari 1° di classe J4 2000 e Carmelo Scarmozzino 1° di classe E2TMSS, 1° di gruppo e 9° assoluto, fanno brillare i colori della scuderia reggina con sede a Sambatello.

Domenica da incorniciare, conclusa con la superlativa prova di Giovanni Greco, che allo slalom siciliano di Quota Mille si impone su tutte e tre le manche di gara conquistando un meritato 1° posto assoluto, inseguito da qualche tempo e che dà forza e fiducia al bravo pilota siciliano militante nelle file della scuderia Piloti Per Passione.

I prossimi impegni

Non si è spento l’eco dei motori di Domenica scorsa e già la compagine di Sambatello è pronta ad inviare, nel prossimo fine settimana, i propri piloti su due fronti caldissimi, quello del Campionato Italiano a Curinga e quello dell’ultima gara del Campionato Italiano Supersalita, a Gubbio. Indicibile ed incontenibile la soddisfazione di tutto il Direttivo e della Famiglia Denisi che, nel ventesimo anno di attività con enormi difficoltà ed impeccabile efficienza della segreteria guidata sapientemente da Francesca Elisa, hanno portato negli ultimi anni altissimo il nome dell’automobilismo reggino in tutta la Nazione e non solo. Dedicato agli sponsor e a quanti ci sostengono.

